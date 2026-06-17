Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде хотят оштрафовать подрядчика за повреждение деревьев на улице Полоцкой

Капитальный ремонт выполняет ООО «Мосинжиниринг».

В Калининграде намерены оштрафовать подрядчика за повреждение деревьев на Полоцкой. Специалисты выявили нарушения во время капитального ремонта улицы. Об этом сообщается на странице Минприроды региона «ВКонтакте».

Сотрудники министерства и мэрии провели выездное обследование деревьев на улице Полоцкой после сообщений местных жителей. «На месте зафиксировано, что корни деревьев повреждены, а сами стволы оставлены без какой-либо защиты», — сообщили в Минприроды.

В министерстве подчеркнули, что во время ремонта деревья обязательно должны ограждать сплошными щитами высотой два метра. Сооружение располагается на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола, а вокруг него устраивается деревянный настил радиусом 0,5 метра. Производство любых работ без установки такой защиты запрещено.

«Во время проверки факт повреждения деревьев подтвердился. Подрядчик грубо проигнорировал требования безопасности и охраны окружающей среды. За подобное отношение к зелёному щиту Калининграда придётся отвечать: в отношении подрядной организации начата процедура привлечения к административной ответственности с наложением штрафа», — сообщили в региональном Минприроды.

За подобное нарушение штрафы на юридических лиц составляют от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В министерстве отметили, что ситуация остаётся на контроле.

Ранее для капитального ремонта улицы разрешили вырубить 21 дерево и 16 кустарников. Работы проведут на участке от Ленинского проспекта до дома № 64А на Полоцкой. При этом должны сохранить 52 дерева и шесть кустарников.

Капитальным ремонтом улицы Полоцкой в Калининграде занимается ООО «Мосинжиниринг». С компанией заключили контракт на 62,9 миллиона рублей. Специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, приведут в порядок въезды и парковку. Работы нужно выполнить в течение 220 дней.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше