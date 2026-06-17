В Калининграде хотят оштрафовать подрядчика за повреждение деревьев на улице Полоцкой

В министерстве подчеркнули, что во время ремонта деревья обязательно должны ограждать сплошными щитами высотой два метра. Сооружение располагается на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола, а вокруг него устраивается деревянный настил радиусом 0,5 метра. Производство любых работ без установки такой защиты запрещено.