В Калининграде хотят оштрафовать подрядчика за повреждение деревьев на улице Полоцкой

В Калининграде намерены оштрафовать подрядчика за повреждение деревьев на Полоцкой. Специалисты выявили нарушения во время капитального ремонта улицы. Об этом сообщается на странице Минприроды региона «ВКонтакте».
Сотрудники министерства и мэрии провели выездное обследование деревьев на улице Полоцкой после сообщений местных жителей. «На месте зафиксировано, что корни деревьев повреждены, а сами стволы оставлены без какой-либо защиты», — сообщили в Минприроды.
В министерстве подчеркнули, что во время ремонта деревья обязательно должны ограждать сплошными щитами высотой два метра. Сооружение располагается на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола, а вокруг него устраивается деревянный настил радиусом 0,5 метра. Производство любых работ без установки такой защиты запрещено.
«Во время проверки факт повреждения деревьев подтвердился. Подрядчик грубо проигнорировал требования безопасности и охраны окружающей среды. За подобное отношение к зелёному щиту Калининграда придётся отвечать: в отношении подрядной организации начата процедура привлечения к административной ответственности с наложением штрафа», — сообщили в региональном Минприроды.
За подобное нарушение штрафы на юридических лиц составляют от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В министерстве отметили, что ситуация остаётся на контроле.
Ранее для капитального ремонта улицы разрешили вырубить 21 дерево и 16 кустарников. Работы проведут на участке от Ленинского проспекта до дома № 64А на Полоцкой. При этом должны сохранить 52 дерева и шесть кустарников.
Капитальным ремонтом улицы Полоцкой в Калининграде занимается ООО «Мосинжиниринг». С компанией заключили контракт на 62,9 миллиона рублей. Специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, приведут в порядок въезды и парковку. Работы нужно выполнить в течение 220 дней.