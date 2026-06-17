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Роспотребнадзор проверил чебуречную в Дивногорске после жалобы на отсутсвие туалета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор по краю поступила жалоба на точку быстрого питания «Чебурекми» на улице Набережной в Дивногорске.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор по краю поступила жалоба на точку быстрого питания «Чебурекми» на улице Набережной в Дивногорске.

Житель края сообщил, что сотрудники отказали ему в доступе к туалету, объяснив это тем, что в заведении всего 13 посадочных мест.

После обращения специалисты ведомства провели выездную проверку. В ходе обследования туалета для посетителей с раковиной для мытья рук в заведении не обнаружили. Доступ к санузлу для персонала гостям также не предоставлялся.

В Роспотребнадзоре напомнили, что предприятия общественного питания обязаны обеспечивать посетителей туалетом независимо от количества посадочных мест.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарного законодательства.

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