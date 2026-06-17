Народные приметы на 18 июня: чего нельзя делать в Дорофеев день?

18 июня Церковь чтит старца Дорофея Тирского, в народном календаре — Дорофеев день. На Руси с этой датой было связано множество суеверий и строгих запретов. Наши предки старались соблюдать эти правила, чтобы избежать беды и привлечь удачу. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 18 июня, дабы не лишиться денег, здоровья и любви.
Народные приметы на 18 июня: что нельзя делать.
На Руси говорили, что в Дорофеев день нельзя оставлять сорняки на грядках. Если не избавиться от них, то об урожае в этом году можно забыть.
Не разрешалось отлынивать от работы и тратить время зря. Бездельникам придется все лето и осень провести без копейки в кармане.
Проблемы с финансами могут возникнуть и у тех, кто не взбивает подушку перед сном. Также долговую яму наши предки прочили любителям крепких напитков.
Особые приметы существовали в старину для незамужних девушек. Молодые красавицы якобы не должны были сидеть на лавке у ворот. Нарушение этого правила могло обернуться одиночеством.
Остаться старой девой, согласно народным поверьям, рисковали и те юные особы, что долго смотрятся в зеркало. Наши пращуры предупреждали: нечисть может похитить через отражение женское счастье.
Согласно суевериям, бытовавшим на Руси, 18 июня нельзя есть чеснок. Из-за него весь год пройдет в слезах. Также не рекомендуется подавать на стол простоквашу. Она может стать причиной бессонницы.
Если наблюдения предков играют для вас важную роль, присмотритесь к своей посуде. От тарелок и чашек с трещинами и сколами необходимо избавиться как можно скорее. У того, кто пользуется такой посудой, в семье никогда все гладко не будет.
К слову, скандалы со второй половинкой и непонимание в отношениях с детьми может ждать людей, которые кладут на стол мятую скатерть. Тем же, кто не вытирает пыль с зеркал, грозит длительное безденежье.
Нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами в Дорофеев день. Наши предки считали, что наказанием для нарушивших этот запрет станет болезнь.
Ни в коем случае не следует отказывать в помощи нуждающимся. Жестоких и равнодушных обязательно накажут Высшие силы. Во всяком случае, так говорили мудрецы в старину.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 18 июня: что можно делать.
В Дорофеев день, если верить приметам, можно заниматься домашними делами. Тому, кто наводит чистоту 18 июня, будет везти в финансовых вопросах. Чистые полы, стол и зеркала — залог тугого кошелька, говорили наши предки.
Также день является удачным для работы в огороде. Крестьяне в это время активно боролись с сорняками. Они опасались оставить даже одну травинку на грядках, веря, что из-за этого весь урожай пропадет.
В давние времена существовало поверье, что ночью в полях распускаются волшебные цветы. Если отправиться туда и лечь спать на открытом воздухе, можно увидеть вещий сон. По мнению наших пращуров, будущее была способна предсказать сон-трава.
Дата является подходящей для свадеб, да и вообще амурных дел. Можно знакомиться с противоположным полом, назначать свидания.
Разрешается ходить на рынок, гулять, встречаться с родными и друзьями. Также день считается благоприятным для обсуждения планов на будущее с близкими людьми. От них можно получить ценный совет.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 18 июня.
Если на улице тепло и солнечно, овощей и фруктов в этом году будет много.
Туман в вечерние часы — к жаркой погоде в ближайшие дни.
Трава мокрая от росы? Дождей можно не ждать.
Если начался ливень, а после выглянуло солнце, — урожай грибов этим летом приятно удивит.
Именинники 18 июня.
В этот день именины отмечают Дорофей, Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк и Федор.