Воронежский губернатор призвал районы активнее работать с реальным сектором

Глава Воронежской области Александр Гусев на выездном заседании регионального правительства в Борисоглебске заявил, что развитие муниципалитетов должно опираться на экономику и работу с реальным сектором.
Одной из главных тем стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Министр экономического развития региона Людмила Запорожцева сообщила, что на эти цели было предусмотрено около 232 миллиардов рублей.
Наибольший объем расходов традиционно пришелся на социальную сферу. На развитие образования направили 51 миллиард рублей, здравоохранения — 46 миллиардов, на социальную поддержку жителей — 38 миллиардов, на развитие транспортной системы — 37 миллиардов.
По словам министра, в прошлом году область получила около 25 миллиардов рублей федеральных денег на мероприятия 20 государственных программ. Кассовое исполнение этой части областного бюджета по итогам года достигло 95 процентов. По 16 госпрограммам уровень исполнения оказался выше среднеобластного.
Финансовая поддержка муниципалитетов в виде субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Деньги были распределены в рамках 13 госпрограмм.
Александр Гусев отметил, что действующая система распределения областных денег между районами остается справедливой: она учитывает численность населения и уровень экономического развития территорий. При этом, по словам губернатора, доля федеральных денег в расходах области составляет около десяти процентов, поэтому региональный бюджет не находится в критической зависимости от федеральной поддержки.
«Задача районных администраций — работать с реальным сектором, с руководителями предприятий, нацеливать их на рост инвестиций, техническое перевооружение и увеличение объемов производства», — подчеркнул глава региона.
Еще одной темой заседания стало выполнение майских указов президента России по зарплатам работников бюджетной сферы.
В здравоохранении средняя зарплата врачей составила 111,5 тысячи рублей, среднего медперсонала — 56,1 тысячи, младшего медперсонала — 55,3 тысячи. По сравнению с предыдущим годом оплата труда медработников выросла на 12−17 процентов.
В культурной сфере средняя зарплата достигла 59,1 тысячи рублей, увеличившись за год на 16 процентов. В системе образования педагоги дошкольных учреждений и дополнительного образования в среднем получают 55,8 тысячи и 60,8 тысячи рублей соответственно, учителя — 58,8 тысячи, преподаватели и мастера среднего профобразования — 59,4 тысячи.
В учреждениях соцзащиты средняя зарплата социальных работников достигла 58,4 тысячи рублей. С 2013 года, по данным региональных властей, уровень оплаты труда этой категории вырос в 5,7 раза.
Губернатор сообщил, что в этом году уже прошел первый этап повышения зарплат, а деньги на второй этап зарезервированы в областном бюджете. По его словам, выполнение майских указов является задачей-минимум, при этом власти должны стремиться к тому, чтобы сотрудники бюджетной сферы получали зарплату не ниже средней по региону.