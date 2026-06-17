Воронежский губернатор призвал районы активнее работать с реальным сектором

Губернатор сообщил, что в этом году уже прошел первый этап повышения зарплат, а деньги на второй этап зарезервированы в областном бюджете. По его словам, выполнение майских указов является задачей-минимум, при этом власти должны стремиться к тому, чтобы сотрудники бюджетной сферы получали зарплату не ниже средней по региону.