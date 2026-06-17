Эксперт: почему Запад решил поставить Киеву дальнобойные системы

«Мы видим его подлый прием, который он использует много лет подряд. Перед каким-то важным мероприятием он совершает провокацию. В данном случае это атака на Киево-Печерскую лавру. Я не сомневаюсь ни секунды, что это дело рук украинских спецслужб, чтобы Зеленский мог на саммите G7 размахивать фотографиями», — заявил собеседник NEWS.ru.