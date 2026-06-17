По словам эксперта, ситуация серьезно обострилась. После событий в Старобельске российские военные усилили удары по территории Украины. Зеленский, как отметил Кнутов, использовал произошедшее в своих интересах.
«Мы видим его подлый прием, который он использует много лет подряд. Перед каким-то важным мероприятием он совершает провокацию. В данном случае это атака на Киево-Печерскую лавру. Я не сомневаюсь ни секунды, что это дело рук украинских спецслужб, чтобы Зеленский мог на саммите G7 размахивать фотографиями», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт обратил внимание на характер повреждений. Если бы по монастырю действительно ударила ракета весом 450 килограммов, она бы уничтожила все постройки вокруг. Однако, по его словам, пострадала только кровля. Кнутов подчеркнул, что украинский лидер умело использует этот инцидент для пиара и получения политических дивидендов.
Кнутов также напомнил о недавнем визите Зеленского в Лондон. Там, по его данным, фактически был подписан ультиматум России от лица трех стран. После этого последовало резкое письмо от украинского президента. Эксперт уверен: все договоренности по вооружениям были достигнуты еще в британской столице.
«Объявили на саммите “Большой семерки”, чтобы придать этому более значимость. Это решение не “тройки”, а “семерки”, включая Трампа», — заключил Кнутов.
Ранее стало известно, что лидеры стран G7 договорились расширить поставки систем ПВО и дальнобойных вооружений для Украины. Помимо этого, они планируют ужесточить экономические санкции против России.