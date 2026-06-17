Волгоградский «Ротор» подписал защитника Эмерсона и полузащитника Алана Цараева

Владис-Эмерсон Мишелевич Иллой-Айет родился в 1995 году в Одессе, карьеру начинал на Украине, играл в Дании. В России выступал за «Армавир», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Енисей», в том числе провел 39 матчей в РПЛ. За время футбольной карьеры защитник забил 10 голов. Контракт с Эмерсоном подписали на год.