На двух трассах Красноярского края обновляют водоотвод и устраняют ямы

Также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтирует трассу Маганск — Камас — станция Сорокино — М-53 «Байкал» на участке с 10-го по 17-й км. На объекте уже расчистили обочины от кустарника и дикорастущей поросли, а также выполнили планировку земляного полотна на участке с 14-го по 16-й км. Сейчас дорожники устраняют пучины с уплотнением грунта, расширяют земляное полотно до нормативной ширины, устраивают рабочий слой и продольный водоотвод на 13-м и 14-м км дороги.