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На двух трассах Красноярского края обновляют водоотвод и устраняют ямы

В Красноярском крае продолжаются дорожные работы на двух участках региональных трасс.

В Красноярском крае продолжаются дорожные работы на двух участках региональных трасс. Об этом рассказали в КрУДоре.

На 174-м км трассы Красноярск — Енисейск, на транзитном участке через село Мокрушинское, подрядчик демонтировал старую водопропускную трубу и установил новую. Такие работы нужны для улучшения водоотведения, повышения безопасности движения и продления срока службы дороги.

Также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтирует трассу Маганск — Камас — станция Сорокино — М-53 «Байкал» на участке с 10-го по 17-й км. На объекте уже расчистили обочины от кустарника и дикорастущей поросли, а также выполнили планировку земляного полотна на участке с 14-го по 16-й км. Сейчас дорожники устраняют пучины с уплотнением грунта, расширяют земляное полотно до нормативной ширины, устраивают рабочий слой и продольный водоотвод на 13-м и 14-м км дороги.

В КрУДоре отметили, что эти работы помогут улучшить состояние дорожного покрытия и сделать проезд безопаснее для водителей.