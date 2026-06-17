Часть Владивостока останется без света 18 июня — адреса

Жители нескольких районов Владивостока останутся без электричества в четверг, 18 июня. По информации АО «ВПЭС», света не будет в течение всего рабочего дня — с 09:00 до 17:00. Отключения затронут десятки домов на Чуркине, Третьей Рабочей, Луговой, в пригороде и не только.
Без электричества останутся дома по следующим адресам:
Калинина: 20, 49А, 49Б, 51, 51-А/1, 51А.
Интернациональная: 48, 50.
Калинина: 39, 41.
Красного Знамени: 129, 55 м на восток.
Луговая: 59, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 69, 83А, 83 В.
Двенадцатая Майкова: 1, 3/1, 3/2, 3А.
Маковского: 152, 152 В, в районе, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 164, 164/1, 172/2, 172А.
Шевченко: 10, 12, 14, 16/1, 18, 5, 5А, 5Б, 5 В, 5Д, 7Д, 8.
Зеленый Угол СТ: 115, 60, 69, 6А, 70/0.01 на ю-з, 75, 78, 85А, 94, 96, 9999А.
Охотская: 10, 10/7 м на ю-в от ориентира, 11А, 12, 12 (6 м на С-В), 14, 142, 143, 16, 16/1, 16/2, 18, 190 с/т «Пенсионер», 2, 20, 22, 24, 26, 27 В, 27 г, 28, 28А, 2 В, 2 В ориентир-7 м на с-в., 2 Г, 3, 30, 32, 34, 3Б, 4, 47Б, 4А, 6, 6А/1, 6А/2, 6А/4, 70 ориентир у/район ул. Охотской, с/т Портовик-1, 76 с/т Пенсионер, 8, 8 В, 8 Г, 8К.
Портовик-1 СТ: 122/ ул. Охотская/, 138/ ул. Охотская/, 149, 159, 189, 203, 210, 212, 214Б, 215А.
Рифовая: 1, СТ Пенсионер: 234 район ул. Охотской, 61, 62, 71.
Суворовская: 50к, 52Б, 52Д, 54, 98.
Юности: 19.
Восточная 4-я: 26, 26А, 27, 29, 30а, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51/2, 52, 52А, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 65д/3 м на с.з., 655, 66, 67А, 68, 69, 71, 73.
Восточная 5-я: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14д, 16, 16А, 16Б, 18, 18А/2, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 30а, 32, 34 ориентир-24 м на Ю-З., 3А, 4/1, 4/2, 5, 5а, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9.
Рыбацкий переулок: 64, 66, 70, 74, 80, 92.
Запорожская Окатовая: 1, 10, 12, 1210 м от ориентира на с-в, 12А, 12 В, 12 сторона односторонней рекламной конструкции, 14, 14а, в районе, 16, 1618 м на с-в., 16 пом.1, 8, 8А.