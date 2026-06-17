Часть Владивостока останется без света 18 июня — адреса

Жители нескольких районов Владивостока останутся без электричества в четверг, 18 июня. По информации АО «ВПЭС», света не будет в течение всего рабочего дня — с 09:00 до 17:00. Отключения затронут десятки домов на Чуркине, Третьей Рабочей, Луговой, в пригороде и не только.