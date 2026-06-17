Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: один БПЛА сбили над городом в Воронежской области

Опасность налета беспилотников сохраняется в Воронежской области с семи часов утра.

Источник: Комсомольская правда

Вражеские беспилотники снова атакуют Воронежскую область с семи утра 17 июня — о налете дронов губернатор Александр Гусев сообщил в 6.53. Уже есть сбитые военными цели.

— Дежурные силы ПВО в небе над одним из городов Воронежской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, соблюдайте рекомендации спасателей.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше