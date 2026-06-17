Гусев: один БПЛА сбили над городом в Воронежской области

Вражеские беспилотники снова атакуют Воронежскую область с семи утра 17 июня — о налете дронов губернатор Александр Гусев сообщил в 6.53. Уже есть сбитые военными цели.
— Дежурные силы ПВО в небе над одним из городов Воронежской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, соблюдайте рекомендации спасателей.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше