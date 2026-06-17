В Чечне общественники проверили ход ремонта дороги к станице Червленной

Общественные контроллеры оценили ход ремонта автодороги к станице Червленной в Чечне. Трассу реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.
Работы проводят на участке длиной 4 км. Дорога к станице Червленной связана с магистралью Алпатово — Капустино — Селиванкин — Бурунское — Каяклы — Каргалинская. Специалисты уже уложили там асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и укрепили обочины.
Данная дорога связывает населенные пункты Шелковского района со станицей Червленной, городом Грозным и федеральной трассой Р-215. Решение о ее обновлении было принято на основании обращений местных жителей.
«Этот объект — прямое следствие диалога власти с населением: люди просили — дорогу включили в нацпроект, и сегодня жители уже видят результат — ровное покрытие, разметку, безопасные обочины», — отметили общественные контролеры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.