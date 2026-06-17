В Хабаровском крае на выходных предложили фермы, фестивали и сап-сплавы

Отдельно запланированы водные маршруты. В субботу желающие смогут отправиться в однодневный сап-сплав по протокам и каналам Большого Уссурийского острова (6+). Для более опытных участников в воскресенье организуют сплав по реке Хор (16+) с выходом к озеру Хака.