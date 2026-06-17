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В Хабаровском крае на выходных предложили фермы, фестивали и сап-сплавы

Жителям подготовили этнотуризм, экскурсии и активный отдых по региону.

В Хабаровском крае для жителей и гостей региона на предстоящие выходные подготовили новые туристические маршруты и экскурсии в рамках проекта «Отдыхаем в крае», — сообщает министерство туризма Хабаровского края.

Одним из ключевых событий станет первый межрайонный фестиваль «Дюгани» (6+), который пройдёт в селе имени Полины Осипенко. Мероприятие приурочено к 100-летию района. Гостей ждут выставка декоративно-прикладного искусства, национальные спортивные соревнования, семейные конкурсы, дегустация блюд этнической кухни и выступления творческих коллективов.

Любителям сельского туризма предлагают экскурсию на овечью ферму «Золотое руно» (6+), которая состоится 20 июня. Посетители смогут познакомиться с животными, продукцией фермы и увидеть работу тренировочной базы для собак-пастухов.

Для тех, кто предпочитает городские маршруты, организована экскурсия «Вечерний Хабаровск» (0+). Участникам покажут исторические места краевой столицы и расскажут малоизвестные факты о городе.

Отдельно запланированы водные маршруты. В субботу желающие смогут отправиться в однодневный сап-сплав по протокам и каналам Большого Уссурийского острова (6+). Для более опытных участников в воскресенье организуют сплав по реке Хор (16+) с выходом к озеру Хака.

В министерстве туризма края отмечают, что водные маршруты также могут стать возможностью для участия во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений», где участники снимают видеоролики о своих путешествиях.