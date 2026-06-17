Мэр Хабаровска узнал о проблемах Красной Речки от ее жителей

Сергей Кравчук провел встречу с жителями Красной Речки, обсудив с людьми местные проблемы. В частности, горожане попросили градоначальника обустроить пешеходный переход на улице Барабинской возле школы № 83 и проложить тротуары от магазина № 107 до автобусных остановок «1-я школа» и «2-я школа». Еще хабаровчане обратили внимание Сергея Кравчука на плохое состояние стелы-флага — важного символа Красной Речки. Кроме того, в ходе встречи прозвучали просьбы восстановить освещение на улице Баррикадной, прогрейдировать дороги на ряде улиц частного сектора (Керченская, Печерская и другие), а также отремонтировать проезд возле дома № 52 на улице Мате Залки. Помимо этого, хабаровчане обратились к мэру с просьбой обустроить новые спортивные площадки на стадионе школы № 83 и на территории бывшей школы № 74. Жители Красной Речки попросили перепрофилировать пустующие помещения под детские сады и спортивные залы. Как заявил мэр Хабаровска, все прозвучавшие предложения и просьбы были зафиксированы и взяты в работу его заместителями, а он лично будет контролировать исполнение своих поручений.