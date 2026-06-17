Весла на старт: в Комсомольске-на-Амуре открыли сезон летних соревнований по гребле

Городские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, прошедшие 13 и 14 июня, открыли летний сезон для местных спортсменов. Участники состязались на дистанциях 200 метров, 500 метров и 2 километра. Результаты соревнований показали высокий уровень подготовки комсомольских гребцов: на дистанции 2 км среди каноистов лучшими стали Никита Мингареев и Дмитрий И, на байдарке на той же дистанции золото завоевал Кирилл Дятлов. На короткой дистанции в 200 метров не было равных Кириллу Длюгову, дистанцию 500 метров первым преодолел Ярослав Игнатенко. Источник: канал в МАХ Новости Комсомольска-на-Амуре gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16476036926071.mp4