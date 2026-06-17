Завершить ремонт Западного шоссе в Амурске обещают досрочно

Главный объект, попавший под ремонт в Амурске в этом году, — Западное шоссе. Фактически это въезд в город и выезд из него, то есть трасса, во многом являющаяся «дорожным лицом» Амурска. По условиям контракта, завершить реконструкцию Западного шоссе необходимо до конца сентября, но подрядчик пообещал сдать этот объект уже до конца июля текущего года. В целом в этом году в Амурске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в порядок четыре объекта, общая протяженность которых составляет пять километров. Помимо Западного шоссе, уже ведется ремонт транспортной развязки «Кольцо», стартовали работы на участке от дома № 2 на проспекте Победы до дома № 17 на Комсомольском проспекте, а также взят в работу участок от дома № 2 на Октябрьском проспекте до пересечения с проспектом Строителей.