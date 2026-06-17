Исследование: большинство работающих калининградцев успевают выполнить план за день

В тройку самых организованных специалистов вошли PR‑менеджеры, системные администраторы и медицинские сёстры — по 91% из них выполняют всё запланированное. Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 89%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 86%). Реже других укладываются в рабочий график аналитики (77%), дизайнеры и HR‑специалисты (по 78%), инженеры и кладовщики (по 79%), а также IT‑специалисты (80%).