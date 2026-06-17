Милиция вычислила двух подростков из-за видео возле Дворца Республики в Минске

Личности нарушителей удалось установить благодаря республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Нарушение совершили 13- и 15-летний минчане. Так как подростки еще не достигли возраста привлечения к административной ответственности за данное правонарушение, материалы проверки передали в Инспекцию по делам несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка действиям их законных представителей (ч.1 ст. 10.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) за это грозит штраф до 10 базовых величин (до 150 белорусских рублей в июне 2026 года).