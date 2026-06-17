Милиция вычислила двух подростков из-за видео возле Дворца Республики в Минске

Правоохранители задержали двух подростков за видео на электросамокатах возле Дворца республики, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, в интернете было опубликовано видео, как двое несовершеннолетних на электросамокатах катаются по проезжей части возле Дворца Республики.
Личности нарушителей удалось установить благодаря республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Нарушение совершили 13- и 15-летний минчане. Так как подростки еще не достигли возраста привлечения к административной ответственности за данное правонарушение, материалы проверки передали в Инспекцию по делам несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка действиям их законных представителей (ч.1 ст. 10.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) за это грозит штраф до 10 базовых величин (до 150 белорусских рублей в июне 2026 года).
В управлении ГАИ напомнили, что движение на средствах персональной мобильности должно осуществляться по велосипедной дорожке, а если она отсутствует — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке (п. 148 ПДД). Управляющие СПМ не должны создавать препятствий для безопасного движения пешеходов.
— Не достигшие 14 лет управлять СПМ на дороге без сопровождения взрослого не могут, исключение — жилые зоны, — прокомментировали в УГАИ.
Ранее ГАИ показала видео жуткого ДТП, где мотоциклист сбил женщину с коляской в Мозыре.
Еще в Беларуси милиция нашла маршрутчика, который смотрел TikTok за рулем — его накажут.