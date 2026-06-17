В Калининградской области насчитали 21 «стобалльника» по итогам трех ЕГЭ

В 2026 году Калининградской области насчитали 21 «стобалльника» по итогам ЕГЭ по химии, истории и литературы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Средняя оценка за экзамен по химии составила 63 балла. На 100 баллов сдали 9 человек, 11 обучающихся написали экзамен на 99 баллов.
Похожая ситуация с экзаменом по литературе: 11 выпускников набрали 100 баллов на экзамене, ещё 10 человек — 94, средний результат составил 61 балл.
За сдачу ЕГЭ по истории максимальный балл получил ученик гурьевской школы № 1 Рустам Султанов. Более 90 баллов набрали 27 ребят, средний балл за экзамен — 63.