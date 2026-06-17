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Симоньян назвала главную черту Путина

Симоньян назвала милосердие главной чертой Путина.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала милосердие главной чертой президента России Владимира Путина.

«Путин Владимир Владимирович — это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека, и она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется “милосердие”. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень», — сказала Симоньян в интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета, профессору Чжан Вэйвэй, который попросил ее рассказать о президенте России.

Симоньян добавила, что любит и ценит в президенте эту черту и с особенной гордостью считает себя частью его команды.

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