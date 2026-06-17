Симоньян назвала главную черту Путина

«Путин Владимир Владимирович — это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека, и она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется “милосердие”. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень», — сказала Симоньян в интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета, профессору Чжан Вэйвэй, который попросил ее рассказать о президенте России.