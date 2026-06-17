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Симоньян назвала события, описанные в ее романе, жестким реализмом

Маргарита Симоньян назвала события, описанные в ее романе, жестким реализмом.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала жестким реализмом события, описанные в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Директор Института изучения Китая Фуданьского университета, профессор Чжан Вэйвэй во время интервью обратил внимание на философский взгляд в романе.

«Когда я ее писала, а это было пару лет назад, она действительно казалась футуристической, а сейчас это уже просто жесткий реализм, потому что-то, что там описано, к чему идет человечество, происходит прямо сейчас», — ответила она.

Профессор рассказал, что ознакомился с содержанием книги с помощью искусственного интеллекта, поскольку роман еще не переведен на китайский.

«Давайте переведем», — предложила Симоньян.

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышел 31 июля 2025 года. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как отмечали в издательстве «АСТ», роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.

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