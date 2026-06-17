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В Красноярском крае 13 выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

В Красноярский край пришли результаты ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдавали 15 059 человек.

В Красноярский край пришли результаты ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдавали 15 059 человек. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Высокие баллы, свыше 80, получили 1490 выпускников. Максимальный результат показали 13 человек. Среди стобалльников выпускники из Красноярска, Железногорска и Богучанского округа.

В Красноярске 100 баллов получили ученики школ № 157, № 143, № 151, лицея № 1, гимназии № 13 «Академ» и комплекса «Покровский». Три стобалльницы учатся в железногорской гимназии № 91.

В прошлом году стобалльников по русскому языку в Красноярском крае было 11. Сейчас в регион уже пришли результаты ЕГЭ по четырем предметам. Это русский язык, химия, история и литература. Всего максимальные 100 баллов получили 62 выпускника.

Результаты по профильной и базовой математике станут известны не позднее 21 июня. Основная волна ЕГЭ завершится 18 июня экзаменами по информатике и устной части иностранных языков.

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