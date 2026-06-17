Будущие специалисты по промышленному туризму получили дипломы

«За этот период мы увидели рост направления и турпотока. Все чаще туристы, приезжающие в Прикамье, выбирают маршрут, который подразумевает знакомство не только с природными достопримечательностями, но и хотят увидеть, как выпускаются конфеты, создаются роботы, изготавливается керамическая посуда и многое другое. Начиная с 2021 года турпоток в регион по направлению промышленный туризм вырос в 20 раз и составил 458,5 тысячи человек», — заявил господин Хорошутин.