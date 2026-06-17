Апелляция утвердила запрет на строительство бизнес-центра на Береговой в Ростове

Жалобу застройщика из-за отмены разрешения на строительство делового центра на улице Береговой в Ростове-на-Дону не поддержали на очередных слушаниях. Решение вынес 15 арбитражный апелляционный суд.
— Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения (п. 1 ст. 269 АПК), — говорится в электронной картотеке дел.
Окончательный вывод относительно ситуации опубликовали в вчера, 16 июня. До этого от истца — общества с ограниченной ответственностью — приняли такую же жалобу, но она была возвращена.
Ранее в Арбитражном суде Ростовской области застройщику отказали в требовании признать недействительным запрет на строительство, выданный департаментом архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.
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