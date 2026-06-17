Республиканский фестиваль педагогических идей прошел в Чувашии

Более 200 человек приняли участие в XI Республиканском фестивале педагогических идей «МПТТ — Мы, Педагоги, Творческие, Талантливые», который прошел 8 июня в Чувашии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Мариинско-Посадского муниципального округа.
Площадкой для фестиваля стало обособленное структурное подразделение Чувашского аграрного колледжа в Мариинском Посаде. Участники мероприятия собрались для обмена опытом и поиска новых творческих решений.
На фестивале работало несколько секций. Они были посвящены современному дошкольному образованию, развитию начального, основного и среднего общего образования, инновационному развитию профессионального образования, а также проведению уроков согласно рекомендациям ФГОС.
«Подобные инициативы дают новый импульс развитию наших образовательных учреждений, способствуют профессиональному росту педагогов и напрямую работают на задачи национального проекта “Молодёжь и дети”», — отметил глава Мариинско-Посадского округа Владимир Петров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.