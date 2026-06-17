В Хабаровске фестиваль «Муралы-на-Амуре» собрал участников из 14 стран

В Хабаровске стартовал второй международный арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре», который в этом году объединил творческую молодёжь и студентов из 14 стран, — сообщает мэрия Хабаровска.
Открытие состоялось в краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Участники фестиваля создадут на улицах города художественные работы, посвящённые культуре и символам своих стран.
Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, проект уже стал заметным событием в городской жизни и вызывает интерес у жителей.
«В прошлом году мы впервые провели этот фестиваль и сразу увидели огромный интерес со стороны хабаровчан… Фестиваль “Муралы-на-Амуре” доказывает, что нас любят во многих уголках мира, а Хабаровск всегда открыт для друзей», — сказал Сергей Кравчук.
По данным администрации города, в этом году в фестивале участвуют 15 команд из 14 стран. Это больше, чем в прошлом году, когда были представлены 11 государств.
В мэрии отмечают, что проект планируют сделать ежегодным. По словам начальника управления международных связей администрации Хабаровска Ирины Фирсаковой, фестиваль помогает развивать культурный обмен и вовлекает молодёжь в совместное творчество.
«Такие мероприятия сближают народы и дают возможность узнать о культуре разных стран», — подчеркнула она.
Участники фестиваля делятся впечатлениями о городе, отмечая его атмосферу и гостеприимство. Представительница Руанды Игитангаза Шекина рассказала, что ей понравились парки и открытые люди, а участник из Индии Хан Фараз отметил набережную и закаты Хабаровска.
Итоги фестиваля подведут завтра.