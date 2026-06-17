В Хабаровске фестиваль «Муралы-на-Амуре» собрал участников из 14 стран

«В прошлом году мы впервые провели этот фестиваль и сразу увидели огромный интерес со стороны хабаровчан… Фестиваль “Муралы-на-Амуре” доказывает, что нас любят во многих уголках мира, а Хабаровск всегда открыт для друзей», — сказал Сергей Кравчук.