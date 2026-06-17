Совфед одобрил закон, расширяющий основания для увольнения силовиков

Так, единовременное пособие не будет выплачиваться по таким основаниям, как: прекращение допуска сотрудника к гостайне вследствие нарушения сотрудником требований законодательства РФ о государственной тайне, прекращение гражданства РФ или наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание сотрудника на территории иностранного государства.