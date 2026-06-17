Гроссмейстер Карякин приедет на турнир своего имени в Нижний Новгород

27 июня, в День молодёжи, парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде превратится в центр шахматного праздника — здесь пройдёт Всероссийский турнир «Кубок Сергея Карякина». Провести соревнования поможет сам прославленный гроссмейстер. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Организаторы ждут на турнире местных жителей: для участников подготовили шесть разных категорий состязаний. Будут проведены и детские турниры, и открытый чемпионат для всех любителей шахмат, и особое соревнование для ветеранов СВО.
Тех, кто займёт призовые места, ждут ценные награды: путёвки в Суперфинал Кубка и шанс сразиться с Сергеем Карякиным в сеансе одновременной игры. А самые талантливые юные шахматисты получат возможность представлять Нижний Новгород на международном турнире «Шахматные звёзды 2026» в Москве.
Всех желающих приглашают 27 июня к 10:00 на центральную площадь парка — именно там начнётся сбор участников.
Ранее шахматный фестиваль собрал 1000 участников в Нижнем Новгороде.