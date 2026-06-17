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В селе Верхняя Саниба в Северной Осетии появится парк Победы

Там смонтируют освещение, установят лавочки и урны.

Парк Победы планируют создать в селе Верхняя Саниба на территории Северной Осетии. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации местного самоуправления Пригородного муниципального района.

На месте будущего парка уже начались подготовительные работы. Планируемое обустройство территории предусматривает сочетание ландшафта и инженерно-архитектурного комплекса, что сможет обеспечить комфортное и безопасное пространство для отдыха и проведения культурных мероприятий. Также предусмотрена установка освещения, лавочек и урн.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.