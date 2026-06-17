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Разработан подход для упрощения лечения подсвязочного стеноза у детей

Биотехнологи нашли способ получения хрящевых имплантов для борьбы с этим дефектом развития дыхательной системы из тканей тела животных, очищенных от клеток и кровеносных сосудов.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американские и итальянские биотехнологи разработали подход, позволяющий получать хрящевые импланты для лечения подсвязочного стеноза — опасного для жизни дефекта развития дыхательной системы — из тканей тела животных, очищенных от клеток и кровеносных сосудов. Данная разработка упростит лечение детей с данной проблемой, сообщила пресс-служба американского Детского госпиталя Филадельфии (CHOP).

«Проведенные нами опыты указали на высокую перспективность этого подхода, который позволит нам обойти ограничения, связанные с нехваткой в организме маленьких детей хрящевого материала, который обычно используется для реконструкции гортани и трахеи. Мы также ожидаем, что этот подход позволит снизить частоту инвазивных операций, а также будет использоваться в других целях», — заявил профессор Пенсильванского университета (США) Ян Джейкобс, чьи слова приводит пресс-служба CHOP.

Как объясняют ученые, небольшая, но значимая доля новорожденных детей и грудничков страдает от подсвязочного стеноза, врожденного или приобретенного сужения просвета гортани в районе голосовых связок. Как правило, для его лечения врачи проводят операцию, в ходе которой в суженный участок дыхательных путей имплантируется хрящевой имплант, источником которого обычно служат хрящи из грудной клетки пациента.

В случае со взрослыми эта процедура обычно заканчивается успешно в 90% случаев, однако с маленькими детьми этот шанс значительно ниже, порядка 24%, что связано с особенностями растущего организма и малыми запасами хрящевой ткани. Это часто заставляет врачей проводить сразу несколько повторных операций, а также побуждает ученых искать более эффективные альтернативные стратегии лечения данного дефекта развития.

В частности, американские и итальянские биотехнологи разработали подход, позволяющий получать высококачественные хрящевые импланты из тканей, извлеченных из коленного сустава свиней. Ученые предположили, что если эту ткань очистить от животных клеток и кровеносных сосудов и затем «засеять» пациентскими хрящевыми клетками, то она не будет вызывать реакции со стороны иммунитета и при этом ей можно придать оптимальную форму для имплантации.

Руководствуясь этой идеей, ученые обработали хрящи из конечностей свиней при помощи набора ферментов, «засеяли» их хрящевыми клетками кроликов и имплантировали полученные импланты в гортань четырех десятков грызунов. За последующие три месяца наблюдений биотехнологи не зафиксировали инфекций, реакции отторжения и прочих опасных побочных эффектов у подопытных животных, что говорит о больших перспективах дальнейшего развития и внедрения этой терапии.

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