Разработан подход для упрощения лечения подсвязочного стеноза у детей

В частности, американские и итальянские биотехнологи разработали подход, позволяющий получать высококачественные хрящевые импланты из тканей, извлеченных из коленного сустава свиней. Ученые предположили, что если эту ткань очистить от животных клеток и кровеносных сосудов и затем «засеять» пациентскими хрящевыми клетками, то она не будет вызывать реакции со стороны иммунитета и при этом ей можно придать оптимальную форму для имплантации.