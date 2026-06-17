Врачи на Колыме изучили современные методы лечения рака молочной железы

Специалисты онкологического профиля в Магаданской области ознакомились с современными методами лечения рака молочной железы. Повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Врачи изучили новые способы во время визита заведующего отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы Приморского краевого онкодиспансера Олега Аргишева. Эксперт несколько дней работал с колымскими коллегами. Они провели операции и обменялись опытом применения современных методик, которые позволяют в ряде случаев сохранить молочную железу или выполнить ее восстановление после лечения.
По словам Олега Аргишева, хирурги из Магаданской области готовы самостоятельно выполнять такие операции. Это значит, что жительницы региона смогут получать еще больше видов высокотехнологичной помощи, не выезжая за пределы Колымы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.