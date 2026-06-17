Суд в Прикамье обязал курьера выплатить компенсацию за оскорбления клиентки

Случай произошел в ноябре 2025 года. Муж женщины оформил заказ продуктов из магазина популярной сети с указанием оставить пакет у двери квартиры. Однако курьер не выполнила эту просьбу и дождалась, когда заказчик лично выйдет за покупками. После получения заказа мужчина оставил отрицательный отзыв о работе службы доставки.