Стали известны первые результаты ЕГЭ в Нижегородской области

Появились первые стобалльники основного периода ЕГЭ в Нижегородской области. Об умниках и умницах рассказывают в школах и администрациях округов региона.
Как сообщил глава городского округа город Арзамас Александр Щелоков на своей странице в соцсетях, максимальные 100 баллов по истории набрали Матвей Юшин из Выездновской школы и 100 баллов по химии получила Олеся Ионова из школы № 7.
Также о победах юных дзержинцев написал мэр города Михаил Клинков. В городе химиков 100 баллов по истории набрал Михаил Лецкий из школы им. Молева, а стобалльниками по химии стали сразу двое ребят — Арсений Шпенков из школы № 7 и Елизавета Богдашова из школы № 23.
А в Володарском районе отличились в гуманитарных науках: Полина Смирнова из школы № 3 Ильиногорска получила высший балл на экзамене по литературе, Евгений Алексеев из Мулинской кадетской школы-интерната им. Рожкова — на экзамене по истории.
Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, экзамены проходили в штатом режиме, однако не без происшествий. За использование шпаргалок и телефонов с Единого государственного экзамена было удалено девять человек. Пересдать экзамены ребята смогут только в рамках следующей кампании ЕГЭ — через год. Также с экзамена по русскому языку на ОГЭ из-за использования шпаргалок удалили шесть человек, с экзамена по математике — пять. Пройти аттестацию вновь ребята смогут осенью этого года.
Кроме этого во время сдачи ЕГЭ по русскому языку в одном из пунктов приёма экзаменов пришлось переходить на электропитание от резервных генераторов — ещё до начала экзамена школа осталась без электричества. Подобные ситуации отрабатываются при подготовке к экзаменационной кампании, поэтому всё завершилось успешно.
Что касается самых популярных предметов, то в топе предметов по выбору среди одиннадцатиклассников оказался, как всегда, ЕГЭ по обществознанию. Как отметил министр, положительную динамику показывает и физика — этот предмет с каждым годом выбирает всё больше выпускников.
Среди иностранных языков абсолютное лидерство удерживает английский. Его сдавало 1680 человек, тогда как немецкий — всего 19 участников. Двое ребят выбрали китайский язык.
В ближайшее время свои результаты получат выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два нижегородца сдавали на ЕГЭ китайский язык.