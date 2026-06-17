Стали известны первые результаты ЕГЭ в Нижегородской области

Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, экзамены проходили в штатом режиме, однако не без происшествий. За использование шпаргалок и телефонов с Единого государственного экзамена было удалено девять человек. Пересдать экзамены ребята смогут только в рамках следующей кампании ЕГЭ — через год. Также с экзамена по русскому языку на ОГЭ из-за использования шпаргалок удалили шесть человек, с экзамена по математике — пять. Пройти аттестацию вновь ребята смогут осенью этого года.