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В Саткинском округе Челябинской области ликвидируют свалки

С объектов планируют вывезти почти 1,6 тысячи тонн отходов.

Несколько несанкционированных свалок ликвидируют в Саткинском муниципальном округе Челябинской области в 2026 году. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.

В течение года в городе Сатке предстоит убрать пять объектов размещения отходов. В то же время в городе Бакале запланирована очистка четырех несанкционированных свалок. Общий объем отходов, подлежащих вывозу, достигает почти 1,6 тыс. т. Площадь очищаемой территории составит 0,86 га.

Ознакомиться со сведениями о выявленных и ликвидированных свалках на территории Челябинской области, а также сообщить о проблеме можно на специальном сайте. Там размещены интерактивная карта и форма обратной связи.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.