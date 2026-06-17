Для мониторинга паводков в Пуровском районе Ямала использовались дроны

Специалисты «Ямалспаса» задействовали беспилотники для контроля паводковой ситуации в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Это отвечает задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
В конце мая из-за подъема уровня воды в реках Пяку-Пур и Пур возникла угроза подтопления территории города Тарко-Сале и поселка Уренгой. Для мониторинга ситуации использовались беспилотники. Под управлением специалистов дроны совершили 25 полетов.
В режиме реального времени устройства передавали данные о гидрологической обстановке и возможных заторах. Полученная информация анализировалась и использовалась для принятия решений по недопущению подтоплений. Благодаря оперативной воздушной разведке специалисты были осведомлены об актуальной картине происходящего и могли своевременно корректировать расстановку сил и средств.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.