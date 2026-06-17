В Красноярске ремонтируют дороги к больницам и медицинским центрам

В Красноярске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют участки дорог на маршрутах, ведущих к медицинским учреждениям. В план ремонта вошли улицы Игарская, 78 Добровольческой Бригады, Крупской и проспект Свободный. На улице 78 Добровольческой Бригады работы уже полностью выполнены. Асфальт и тротуары обновили от Молокова до Октябрьской, обеспечив доступную среду для маломобильных горожан. На этом участке находится женская консультация № 2. Продолжается ремонт на улицах Игарская и Крупской. На Игарской меняют бордюры и обновляют тротуары, а на Крупской уже расширили тротуары и укладывают новый асфальт. Рядом расположены два частных медицинских центра и детская больница № 4. На очереди и ремонт участка проспекта Свободный от Ладо Кецховели до Высотной. Эта дорога ведёт к отоларингологическому отделению и дневному стационару городской поликлиники № 4. Всего в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярске приведут в порядок более 42 километров дорог, отдавая приоритет маршрутам к социальным объектам.