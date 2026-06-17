В Калининградской области Международный фестиваль классической музыки «Кантата» собрал 8 тысяч зрителей

Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который прошел в Калининградской области, собрал 25 тысяч зрителей по стране. В этом году фестиваль открылся 12 июня одновременно со Всероссийским марафоном классической музыки «Кантата. Россия», который объединил 15 регионов страны. При этом вся аудитория фестиваля превысила 2 миллиона человек — они смотрели концерты в онлайн-режиме.