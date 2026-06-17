В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада

Всероссийская летняя универсиада началась 11 июня в Саранске. Соревнования организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Мордовии.
На протяжении двух месяцев главные спортивные арены региона объединят сильнейших атлетов со всей страны. Им предстоит разыграть награды в 14 дисциплинах, а Саранск за это время посетят больше 3 тыс. участников и гостей.
В частности, с 11 по 14 июня за чемпионский титул в гандболе сразились команды восьми ведущих вузов страны. Среди мужчин первое место заняла команда Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а среди женщин — команда Удмуртского государственного университета.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.