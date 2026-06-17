Уникальная ДНК. В Перми обсудили удивительные факты из истории города

Трудно ли было студентам пермского рабочего факультета в годы НЭПа? Как повлияло на развитие региона строительство железной дороги? В каком направлении развивается в Прикамье промышленный туризм?
В краевой столице состоялся X Городской исторический форум, одним из событий которого стала научно-практическая конференция «ДНК пермской экономики». Мероприятие прошло в рамках проекта-победителя конкурса проектов «Город — это мы». Исследователи поговорили о вкладе Перми в развитие региона и страны. Площадкой для конференции стал аграрно-технологический университет.
Право голоса.
Научно-практическая конференция — это ключевое событие исторического форума, который проходит по инициативе Пермской городской думы. К участию приглашают не только уже признанных деятелей науки, но и тех, кто только начинает свой путь, к примеру, студентов. Главное, чтобы человек горел желанием исследовать историю Перми и делиться знаниями.
«Обсуждается важная тема для промышленного города. Вся наша история связана с развитием заводов и производств. Это не только наше прошлое, но и будущее, — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин во время пленарного заседания научно-практической конференции. — Мы постарались сделать участие в мероприятиях массовым и даже вышли на международный уровень. К нам в этом году присоединились коллеги из Беларуси».
Послушать доклады участников конференции пригласили всех желающих пермяков — вход в аудитории был свободным. Более того: гости могли задать вопросы исследователям и даже подискутировать с ними.
«Конференции такого уровня организуются для того, чтобы взрослый профессорский преподавательский состав имел возможность изложить свои позиции, а молодёжь могла заявить о себе и своих подходах, новых тенденциях, характерных для развития региона, — считает ректор ПГАТУ Алексей Андреев. — Молодое поколение сегодня на многие вещи смотрит иначе и решает проблемы по-другому. Выслушать их позицию — одна из самых важных задач нашего мероприятия».
«Очень приятно, что среди участников конференции не только учёные с громкими именами, которые звучат на всю страну, но и студенты, которые напрямую заинтересованы в развитии экономики Перми. Уверена, будущее нашего города как индустриально-промышленного центра будет ярким», — заметила доктор экономических наук, профессор кафедры организации аграрного производства ПГАТУ Татьяна Яркова.
Во время форума работали также интерактивные площадки. В их числе от генерального партнёра события — предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Участники могли создать себе уникальный значок.
«Мы впервые подключились к историческому форуму, потому что нас зацепила тема: “ДНК пермской экономики”. В Год промышленности невозможно было обойти это событие. Для участников мы подготовили два доклада, а для школьников — мастер-класс по росписи значков, — рассказала помощник генерального директора по внешним коммуникациям ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез” Вера Мартынюк. — Причём на таких мероприятиях мы всегда преследуем профориентационную цель. Школьники и студенты могут открыть для себя нефтяную отрасль, определиться с будущим местом работы».
Также горожане и гости краевой столицы могли побывать на выставке «Вызовы будущего: промышленное развитие Перми». Она открылась в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина. Там представили 60 изданий о промышленности региона, исторические очерки об основании предприятий и публикации, посвящённые нынешнему развитию производств.
А информационную поддержку обеспечило Школьное телевидение — этот проект объединил учеников разных образовательных учреждений города, дети переняли мастерство у профи из местных СМИ.
Удивительные факты.
На конференции работали пять секций: «Промышленность, финансы, транспорт и здравоохранение: взаимодействие и эволюция», «Точки роста экономики города: промышленность и энергетика во второй половине ХХ века», «Здесь будет город-сад: благоустройство города и сфера туризма в XX-XXI вв.», «Человеческий фактор в экономике города в различные исторические периоды» и «Экономика будущего: драйверы экономического развития современного мегаполиса».
Иногда открытия исследователей настолько поражали слушателей, что те не могли сдержать удивлённые возгласы. Докладчики поднимали самые неожиданные темы. К примеру, учащиеся и педагоги вузов смогли сравнить свой быт с бытом студентов и преподавателей пермского рабфака при НЭПе. В те годы регион переживал трудные времена. Общежитий не было. Приходилось ютиться на съёмных квартирах. Краюшки хлеба запивали пустым кипятком. Не было не только постельного белья, но и кроватей. Спали не раздеваясь, чтобы не замёрзнуть. А на дрова шли брёвна, которые доставали своими силами из Камы.
«Хочется всем сходить куда-нибудь, почерпнуть духовной, культурной “пищи”, но увы — скуден кошелёк рабфаковца. И он остаётся дома, с мечтой о кино и театре, а в двенадцать или час ночи лезет под своё “тёплое” одеяло», — привела цитату о той эпохе во время доклада заведующий сектором читальных залов Государственного архива Пермского края Елена Корепанова.
Директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева рассказала, какие выставки, посвящённые промышленности, работали в Перми в XIX-XX вв. Некоторые слушатели даже вспомнили, как бывали на таких детьми.
«Специалисты Государственного архива Пермского края ежегодно принимают участие в конференции. История города не изучена до конца. А эта площадка — место коммуникации, взаимодействия, обмена идеями. Это очень важно. Перми такие мероприятия помогают популяризировать собственную историю в самых разных кругах, в том числе и среди молодёжи. Таких универсальных площадок сегодня не так много», — считает Юлия Кашаева.
А Юлия Косякина — главный библиотекарь отдела редких книг Пермской краевой государственной универсальной библиотеки им. Горького — подготовила доклад «Железная дорога и Пермь: смена транспортной парадигмы».
Сегодня движение поездов через регион и краевую столицу — это абсолютно обычное дело для пермяков. А ведь в XIX в. всё могло сложиться иначе. Тогда были сторонники строительства дороги через Казань, Сарапул, Екатеринбург и Тюмень. Если бы воплотили в жизнь этот план, Пермь могла утратить статус столицы региона и угаснуть, к примеру, как Соликамск.
«Исторический форум помогает нам расширить наши знания, узнать новые цифры, статистические данные и не только, — уверена Юлия Косякина. — Если мы патриоты своего города, то должны знать, как он развивался. Маленькие события, цепляясь одно за другое, влияли на формирование городской агломерации. Некоторые вопросы, которые вставали перед пермяками в прошлом, возникают и сейчас. Чтобы понять, как их решать, возможно, стоит обратиться к опыту прошлых веков».
Новый взгляд.
В своих изысканиях исследователи обращались не только к прошлому, но и к настоящему. К примеру, один из докладов был посвящён теме развития промышленного туризма. Сегодня, когда многие предприятия вынуждены приостановить экскурсии п a7a о& a69 nbsp;производственным помещениям из соображений безопасности, на первый план выходит другой формат взаимодействия с населением, в том числе — променады. Об этом рассказала Елена Турова — ведущий специалист «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
«Мы создали туристический маршрут “Нефтяная линия Перми”, Он пролегает по Индустриальному району города. Первых гостей приняли в 2022 г., — рассказала Елена Турова. — Экскурсия охватывает ключевые объекты, которые так или иначе связаны с заводами. Это новая интерпретация нашей промышленной истории. Мы показываем жилые кварталы нефтяников, дома культуры, детские сады, школы. И такой проект решает сразу несколько задач. Во-первых, это патриотическое воспитание, формирование чувства гордости за трудовые достижения наших предков. Во-вторых, это повышает привлекательность региона, формирует его уникальный бренд».
По словам специалиста, новые форматы взаимодействия с аудиторией позволяют развивать промышленный туризм и быть ближе к людям.
Многие выступления заканчивались тем, что участники обменивались контактами и договаривались о совместной работе над темой в дальнейшем. По итогам события планируется опубликовать сборник докладов.