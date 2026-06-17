Уникальная ДНК. В Перми обсудили удивительные факты из истории города

Иногда открытия исследователей настолько поражали слушателей, что те не могли сдержать удивлённые возгласы. Докладчики поднимали самые неожиданные темы. К примеру, учащиеся и педагоги вузов смогли сравнить свой быт с бытом студентов и преподавателей пермского рабфака при НЭПе. В те годы регион переживал трудные времена. Общежитий не было. Приходилось ютиться на съёмных квартирах. Краюшки хлеба запивали пустым кипятком. Не было не только постельного белья, но и кроватей. Спали не раздеваясь, чтобы не замёрзнуть. А на дрова шли брёвна, которые доставали своими силами из Камы.