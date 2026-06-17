В Тюменской области свыше 2,4 тыс. т рыбы отведено под промышленный вылов

Свыше 2,4 тысячи тонн рыбы было предоставлено для промышленного рыболовства на территории Тюменской области, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. Развитие этой сферы хозяйственной деятельности отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Всего по заключенным договорам пользования водными биоресурсами для вылова представлены 1293 тонны карася, 293 тонны плотвы, 211 тонн окуня и 656 тонн прочих видов рыб. Свыше 80 тонн такой продукции ежемесячно добывают в озерах. Данные водоемы обеспечивают почти весь объем промышленного вылова.
Отмечается, что такой формой хозяйственной деятельности занимаются и в акваториях рек. Там значительную долю улова составляют язь и лещ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.