В Красноярском крае с начала года построили 492 тыс. кв. м жилья

По словам министра строительства и ЖКХ края Максима Говорушкина, за время действия закона число подрядчиков, работающих в сфере ИЖС с использованием эскроу-счетов, выросло с 11 до 72. Количество договоров с жителями увеличилось с 17 до 564. Также выросла площадь строящихся по такой схеме частных домов. В апреле 2025 года она составляла 1,38 тыс. кв. м, сейчас 56,18 тыс. кв. м.