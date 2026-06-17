В Красноярском крае с начала года построили 492 тыс. кв. м жилья

В Красноярском крае с начала 2026 года построили 492 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.
Большую часть объема составило индивидуальное жилищное строительство. На частные дома пришлось 364 тыс. кв. м. Еще 128 тыс. кв. м ввели в многоквартирных домах. В минстрое также напомнили, что с прошлого года действует федеральный закон о безопасном механизме строительства частных домов. Деньги жителей размещаются на счетах эскроу и становятся доступны подрядчику только после завершения работ.
По словам министра строительства и ЖКХ края Максима Говорушкина, за время действия закона число подрядчиков, работающих в сфере ИЖС с использованием эскроу-счетов, выросло с 11 до 72. Количество договоров с жителями увеличилось с 17 до 564. Также выросла площадь строящихся по такой схеме частных домов. В апреле 2025 года она составляла 1,38 тыс. кв. м, сейчас 56,18 тыс. кв. м.
В 2026 году по программе «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируют построить не менее 1 млн кв. м жилья.