Маме погибшего бойца из воронежских Лисок передали орден Мужества

Младший сержант Константин Мицин родился в Подмосковье, но позже переехал в Лискинский район, работал в локомотивном депо. В 2023 году он добровольно подписал контракт и отправился в зону СВО. За отвагу был награжден медалями Суворова и «За отвагу». В 2025 году боец погиб во время штурмовой операции, вызвавшись в первую линию.