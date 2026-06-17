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В Москве открылась персональная выставка художницы Гаянэ Аветисян из Армении

В Москве открылась дебютная выставка армянской художницы Гаянэ Аветисян.

В Москве открылась дебютная выставка армянской художницы Гаянэ Аветисян. «Back to Crossroad» объединяет работы, выполненные в различных техниках — от живописи и графики до печати, скульптуры и инсталляции.

Гаянэ Аветисян родилась и получила художественное образование в Армении, после чего переехала в Москву. В дальнейшем художница прошла отбор в Мастерские музея «Гараж», где продолжила развивать собственную художественную практику.

Проект «Back to Crossroad» представляет собой личное высказывание автора о перекрестках как точках выбора, памяти и внутреннего переосмысления. Центральной темой выставки стало возвращение — не как форма регресса или ностальгии, а как осознанное движение, которое порой оказывается единственным способом продвинуться вперед.

По словам организаторов, выставка объединяет множество смыслов и интерпретаций, позволяя каждому зрителю найти в работах собственный опыт и собственную точку отсчета.

Экспозиция будет доступна для посещения в галерее ArtZip до 31 июля.