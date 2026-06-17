В Москве открылась персональная выставка художницы Гаянэ Аветисян из Армении

Проект «Back to Crossroad» представляет собой личное высказывание автора о перекрестках как точках выбора, памяти и внутреннего переосмысления. Центральной темой выставки стало возвращение — не как форма регресса или ностальгии, а как осознанное движение, которое порой оказывается единственным способом продвинуться вперед.