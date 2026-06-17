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Торгово-офисный комплекс в центре Курска выставили на продажу за 165,6 млн

Комплекс общей площадью 6 306,5 кв. м выставлен на продажу в центре Курска по адресу улица Невского, 13 (на пересечении улиц Красной Армии и Добролюбова). Стоимость объекта составляет 165,6 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Источник: Коммерсантъ

Комплекс общей площадью 6 306,5 кв. м выставлен на продажу в центре Курска по адресу улица Невского, 13 (на пересечении улиц Красной Армии и Добролюбова). Стоимость объекта составляет 165,6 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Фасад здания выходит на пешеходную и проезжую часть улицы, подходит для размещения рекламы. Рядом со входом в комплекс расположены остановки всех видов общественного транспорта. На территории предусмотрена парковка — порядка 20 машиномест.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» представитель собственника, здание полностью сдано в аренду.

«Арендаторами являются в основном консультанты, IT-специалисты, логистические компании. Состояние здания оценивается как удовлетворительное — год постройки 1956-й, затем были сделаны пристройки. Площадь, пригодная под аренду — 4 598 кв. метров», — добавил представитель. Причину продажи он назвать не смог.

В мае «Ъ-Черноземье» писал, что в марте 2026 года объем предложения в сегменте продажи коммерческой недвижимости в Воронеже сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.