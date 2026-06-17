Школьник из Омской области представит регион в программе «Большие вызовы»

Учащийся лицея «Бизнес и информационные технологии» из Омска Георгий Герасименко примет участие в научно-технологической проектной программе «Большие вызовы». Ее организовали в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Всего участниками программы станут школьники из 67 регионов России и Республики Казахстан. Их выбирали из числа призеров и победителей международного конкурса «Большие вызовы». Также при отборе экспертная комиссия учитывала академические достижения кандидатов.
Вся работа проходит в команде — таким образом школьники учатся взаимодействовать, это является неотъемлемой частью профессионального становления. Они познакомятся с представителями ведущих российских компаний, узнают о специфике их работы, найдут единомышленников и наставников.
Проектная образовательная программа «Большие вызовы» состоится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 24 июля. Проекты от компаний, над которыми будут трудиться школьники, разделены на 11 направлений: от «Агропромышленных и биотехнологий» до «Космических технологий» и «Современной энергетики».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.