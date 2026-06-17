Региональный экофестиваль «Мы — одна семья!» прошел в Оренбуржье

Экстрим-парк в селе Нежинка Оренбургской области стал площадкой для первого регионального экофестиваля «Мы — одна семья!». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Оренбургского района.
В экофестивале приняли участие 50 семейных команд Оренбургского района и участницы муниципального совета женщин — всего более 140 человек. Организаторы предложили участникам насыщенную программу испытаний и конкурсов, помогающих тренировать туристические навыки. Затем прошел субботник, во время которого команды очистили от мусора берег реки Урал и посадили деревья.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.