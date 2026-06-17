Число отравившихся роллами в Камышине Волгоградской области выросло до 31

— Зафиксировано уже 31 обращение. Госпитализированы 13 человек, из них шестеро — с сальмонеллезной инфекцией. Всего сальмонеллез на данный момент выявлен у 8 человек, но двое — взрослый и ребенок — лечатся амбулаторно. Все они обратились к медикам с ухудшением самочувствия до 10 июня. По новым обратившимся проводится проверка, взяты все необходимые материалы, — сообщил информагентству свой источник в Камышине.