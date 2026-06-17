Жителям могут разрешить самим латать ямы во дворах без последствий

Группа депутатов Госдуме во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов.
Инициатива поступила в Госдуму 16 июня 2026 года и предлагает внести изменения в статью 12.33 КоАП РФ. Сейчас за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.
Авторы законопроекта считают, что действующие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители портят дороги, и ситуации, когда они пытаются устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб.
По мнению депутатов, добросовестные люди, которые действуют из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности, хотя пытаются восстановить безопасный проезд. Поправки призваны закрыть эту правовую лазейку.
Если парламентарии одобрят документ, нововведения вступят в силу. Жителям Волгограда, которые часто самостоятельно подсыпают щебень или асфальтируют ямы во дворах в ожидании ремонта от управляющих компаний, новый закон позволит делать это без риска штрафа.
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