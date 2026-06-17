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Жителям могут разрешить самим латать ямы во дворах без последствий

В Госдуме предложили не штрафовать за самостоятельный ремонт дорог.

Группа депутатов Госдуме во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов.

Инициатива поступила в Госдуму 16 июня 2026 года и предлагает внести изменения в статью 12.33 КоАП РФ. Сейчас за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.

Авторы законопроекта считают, что действующие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители портят дороги, и ситуации, когда они пытаются устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб.

По мнению депутатов, добросовестные люди, которые действуют из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности, хотя пытаются восстановить безопасный проезд. Поправки призваны закрыть эту правовую лазейку.

Если парламентарии одобрят документ, нововведения вступят в силу. Жителям Волгограда, которые часто самостоятельно подсыпают щебень или асфальтируют ямы во дворах в ожидании ремонта от управляющих компаний, новый закон позволит делать это без риска штрафа.

Ранее сообщалось, что после развода приставы передали ребенка от отца к матери.