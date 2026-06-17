Жителям могут разрешить самим латать ямы во дворах без последствий

Инициатива поступила в Госдуму 16 июня 2026 года и предлагает внести изменения в статью 12.33 КоАП РФ. Сейчас за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.