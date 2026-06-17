Средняя цена новых китайских авто в Калининграде достигла 3,8 млн рублей весной

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что в сегменте китайских автомобилей заметную роль играют бренды с широкой линейкой. Весной 2026 года на HAVAL пришлось 23,7% предложения новых китайских авто на платформе. Темпы роста спроса на китайские автомобили опережают общий рост рынка. Пользователи всё чаще воспринимают ведущие китайские бренды как привычную часть рынка с широким выбором моделей, комплектаций и цен.