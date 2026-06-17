Средняя цена новых китайских авто в Калининграде достигла 3,8 млн рублей весной

в целом по Северо-Западному федеральному округу, составила 3,8 миллиона рублей. Такие данные приводит платформа Авито Авто по итогам сезона.
Самым популярным автомобилем остаётся HAVAL Jolion. Его средняя цена — 2,6 миллиона рублей. В десятку лидеров также вошли Jetour Dashing (2,9 млн), HAVAL M6 (2,2 млн), Geely Monjaro (4,9 млн), JAECOO J6 (2,5 млн), HAVAL H3 (3 млн), Geely Atlas (3,8 млн), Changan UNI-S (3,1 млн), HAVAL F7 (3,3 млн) и OMODA C5 (2,7 млн).
При этом некоторые модели стали доступнее. Сильнее всего подешевели OMODA C7 (-10%, до 3,2 млн), Chery Tiggo 4 (-8,5%, до 2,2 млн), Chery Tiggo 9 (-7,5%, до 4,5 млн). Снижение цен зафиксировано также у OMODA C5, JAECOO J7 и J8, Geely Preface, Jetour Dashing, HAVAL H5 и Geely Atlas.
Спрос на отдельные модели заметно вырос. Наибольший прирост показал Geely Cityray — его популярность увеличилась вдвое за год. Также в число лидеров роста вошли Changan UNI-S (+46,3%), HAVAL H7 (+34,3%), HAVAL Dargo (+23,1%), HAVAL H3 (+13,9%) и HAVAL Jolion (+12%).
Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что в сегменте китайских автомобилей заметную роль играют бренды с широкой линейкой. Весной 2026 года на HAVAL пришлось 23,7% предложения новых китайских авто на платформе. Темпы роста спроса на китайские автомобили опережают общий рост рынка. Пользователи всё чаще воспринимают ведущие китайские бренды как привычную часть рынка с широким выбором моделей, комплектаций и цен.