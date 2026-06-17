В селе Наровчат Пензенской области установили кованые указатели к музеям

Кованые указатели к музеям разместили в центре села Наровчат в Пензенской области. Они были установлены в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Наровчатского района.
Указатели содержат информацию о каждом объекте. Они расположены около Музея истории и этнографии и Музея композитора А. А. Архангельского. Также указатели позволят туристам узнать информацию о тюремном комплексе XIX века, картинной галерее имени Ф. В. Сычкова, Пушкинском центре имени Н. Н. Пушкиной-Ланской.
Кроме того, рядом с Музеем композитора А. А. Архангельского установлен арт-объект с изображением нот. Это сольный запев из одного из произведений русской церковной лирики — «Внуши, Боже, молитву мою».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.