«Выше только край родной»: нижегородцы развернули флаг региона на Эльбрусе

Андрей и Ксения Виноградовы всю жизнь прожили в Нижнем Новгороде, но четыре года назад приняли решение переехать в Москву на заработки. О родном регионе нижегородцы не забывают: в этом году они участвуют в проекте «Лидеры Нижегородской области. Трек “Москва”, в рамках которого решили реализовать собственный проект — посвятить восхождение на Эльбрус Нижегородской области. Как прошло путешествие супругов и что значит малая родина — читайте в материале сайта pravda-nn.ru.
Выше гор могут быть только… горы.
Инициативу под названием «Выше только край родной» они запустили в июне. Свое восхождение на Эльбрус они посвятили Нижегородской области и намеревались водрузить ее флаг на самой высокой горе Европы.
Сперва, с 8 по 15 июня, супруги проходили акклиматизацию на Кавказе. По их признанию, каждый день для них становился новым испытанием и одновременно личным рекордом. За эти дни нижегородцы поднимались на Чегет, пик Терскол, а затем достигли скал Пастухова на высоте 4700 метров, где в День России развернули флаг Нижегородской области.
«Раньше мы никогда не поднимались выше 2500 метров. Организм привыкал тяжело: кружилась голова, не хватало воздуха, даже завязать шнурки было непросто. Но мы понимали, ради чего идем», — рассказывает Андрей Виноградов.
Горы не прощают ошибок.
Ночью 14 июня группа вышла «на штурм» западной вершины Эльбруса. В полном альпинистском снаряжении участники преодолели «косую полку», седловину и подошли к участку «перил». Однако погодные условия резко ухудшились: вершину накрыло облако, усилился ветер, начался буран, а видимость практически исчезла.
На высоте 5450 метров, когда до вершины оставалось всего 192 метра, гиды приняли решение прекратить восхождение и развернуть группу.
«Это было очень обидно. Казалось, что вершина уже рядом. Но горы не прощают ошибок, и безопасность всегда важнее амбиций», — говорит Андрей.
Несмотря на то, что достичь самой высокой точки Европы не удалось, проект не был остановлен. На седловине Эльбруса на высоте 5350 метров супруги все-таки развернули флаг Нижегородской области и сделали памятные фотографии. Супруги подчеркивают, что главная цель проекта заключалась не в покорении рекордной высоты, а в том, чтобы показать: переезд в другой город не отменяет любви к родному краю.
«Мы не профессиональные альпинисты, не привлекали спонсоров и не получали грантов. Это было обычное семейное любительское восхождение. Только мы, флаг и гора. И для нас этот проект уже состоялся», — отмечают супруги. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что сегодня предлагает речной туризм.