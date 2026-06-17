«Выше только край родной»: нижегородцы развернули флаг региона на Эльбрусе

Андрей и Ксения Виноградовы всю жизнь прожили в Нижнем Новгороде, но четыре года назад приняли решение переехать в Москву на заработки. О родном регионе нижегородцы не забывают: в этом году они участвуют в проекте «Лидеры Нижегородской области. Трек “Москва”, в рамках которого решили реализовать собственный проект — посвятить восхождение на Эльбрус Нижегородской области. Как прошло путешествие супругов и что значит малая родина — читайте в материале сайта pravda-nn.ru.