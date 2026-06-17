Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выше только край родной»: нижегородцы развернули флаг региона на Эльбрусе

Супруги решили реализовать собственный проект и посвятить восхождение на Эльбрус родной Нижегородской области.

Андрей и Ксения Виноградовы всю жизнь прожили в Нижнем Новгороде, но четыре года назад приняли решение переехать в Москву на заработки. О родном регионе нижегородцы не забывают: в этом году они участвуют в проекте «Лидеры Нижегородской области. Трек “Москва”, в рамках которого решили реализовать собственный проект — посвятить восхождение на Эльбрус Нижегородской области. Как прошло путешествие супругов и что значит малая родина — читайте в материале сайта pravda-nn.ru.

Выше гор могут быть только… горы.

Инициативу под названием «Выше только край родной» они запустили в июне. Свое восхождение на Эльбрус они посвятили Нижегородской области и намеревались водрузить ее флаг на самой высокой горе Европы.

Сперва, с 8 по 15 июня, супруги проходили акклиматизацию на Кавказе. По их признанию, каждый день для них становился новым испытанием и одновременно личным рекордом. За эти дни нижегородцы поднимались на Чегет, пик Терскол, а затем достигли скал Пастухова на высоте 4700 метров, где в День России развернули флаг Нижегородской области.

«Раньше мы никогда не поднимались выше 2500 метров. Организм привыкал тяжело: кружилась голова, не хватало воздуха, даже завязать шнурки было непросто. Но мы понимали, ради чего идем», — рассказывает Андрей Виноградов.

Горы не прощают ошибок.

Ночью 14 июня группа вышла «на штурм» западной вершины Эльбруса. В полном альпинистском снаряжении участники преодолели «косую полку», седловину и подошли к участку «перил». Однако погодные условия резко ухудшились: вершину накрыло облако, усилился ветер, начался буран, а видимость практически исчезла.

На высоте 5450 метров, когда до вершины оставалось всего 192 метра, гиды приняли решение прекратить восхождение и развернуть группу.

«Это было очень обидно. Казалось, что вершина уже рядом. Но горы не прощают ошибок, и безопасность всегда важнее амбиций», — говорит Андрей.

Несмотря на то, что достичь самой высокой точки Европы не удалось, проект не был остановлен. На седловине Эльбруса на высоте 5350 метров супруги все-таки развернули флаг Нижегородской области и сделали памятные фотографии. Супруги подчеркивают, что главная цель проекта заключалась не в покорении рекордной высоты, а в том, чтобы показать: переезд в другой город не отменяет любви к родному краю.

«Мы не профессиональные альпинисты, не привлекали спонсоров и не получали грантов. Это было обычное семейное любительское восхождение. Только мы, флаг и гора. И для нас этот проект уже состоялся», — отмечают супруги. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что сегодня предлагает речной туризм.