Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлогорске мошенники похитили у пенсионера более 6 млн рублей под видом «проверки денег на подлинность»

Мужчина передал наличные курьеру, который работал на аферистов.

Источник: Клопс.ru

69‑летний житель Светлогорска лишился более 6 млн рублей после того, как поверил лжесотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчине позвонил неизвестный в мессенджере и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил пенсионера, что его сбережения нужно срочно «проверить на подлинность» и обеспечить их сохранность. Под давлением легенды мужчина снял со счёта все накопления и передал их курьеру, который действовал в интересах мошенников. В итоге потерпевший отдал наличными более 6 млн рублей.

По факту случившегося следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции проводят работы, чтобы установить личности причастных и задержать их.

В Калининграде женщина попыталась купить IT-франшизу и осталась ни с чем.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше